Семь укусов животных и два падения с высоты: как прошла суббота у медиков скорой

За сутки 18 августа в службу «103» поступило 7 вызовов по поводу «укуса животного».
Четыре раза медиков вызывали по поводу «укусила собака», 1 вызов – «укусила кошка» и 2 вызова - «укусила змея», сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Пострадавшие были госпитализированы в ближайшие больницы.
Кроме того, около двух часов дня субботы поступил вызов по поводу «падения с высоты». Прибывшя на вызов бригада скорой оказала помощь четырехлетнему ребенку, выпавшему из окна 1-го этажа. Кстати, это второй случай за выходные, где причиной падения стала москитная сетка.
Около половины седьмого вечера поступил еще один вызов по поводу «падения с высоты» – 12-летний мальчик упал со второго этажа заброшенного здания.
Обоих детей госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи с травмами.
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