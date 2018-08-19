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19.08.2018  18:14   

Семь укусов животных и два падения с высоты: как прошла суббота у медиков скорой

За сутки 18 августа в службу «103» поступило 7 вызовов по поводу «укуса животного».


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Четыре раза медиков вызывали по поводу «укусила собака», 1 вызов – «укусила кошка» и 2 вызова - «укусила змея», сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Пострадавшие были госпитализированы в ближайшие больницы.
 

Кроме того, около двух часов дня субботы поступил вызов по поводу «падения с высоты». Прибывшя на вызов бригада скорой оказала помощь четырехлетнему ребенку, выпавшему из окна 1-го этажа. Кстати, это второй случай за выходные, где причиной падения стала москитная сетка.

Около половины седьмого вечера поступил еще один вызов по поводу «падения с высоты» – 12-летний мальчик упал со второго этажа заброшенного здания.

Обоих детей госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи с травмами.

Тэги:  выпал из окна, укусила собака, скорая, харьков
 
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