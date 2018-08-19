19.08.2018 19:02

ДТП на Благовещенской: водителя чуть не проткнуло бревно (ФОТО)

Дорожно-транспортное происшествие произошло после полудня 19 августа на ул. Благовещенская, 19.



// Facebook

О столкновении сообщили пользователи соцсетей. Вернее, о результате аварии: один из автомобилей отбросило на забор, после чего бревно пробило кузов машины и вошло в салон. Доска прошла в сантиметре от головы водителя.



Как сообщили в патрульной полиции, участниками происшествия стали автомобиль ГАЗ 33021 и автомобиль Hyundai Sonata.



От оформления полицейскими ДТП участники отказались, и составили европротокол.



