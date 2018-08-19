ДТП на Благовещенской: водителя чуть не проткнуло бревно (ФОТО)

Дорожно-транспортное происшествие произошло после полудня 19 августа на ул. Благовещенская, 19.
О столкновении сообщили пользователи соцсетей. Вернее, о результате аварии: один из автомобилей отбросило на забор, после чего бревно пробило кузов машины и вошло в салон. Доска прошла в сантиметре от головы водителя.
Как сообщили в патрульной полиции, участниками происшествия стали автомобиль ГАЗ 33021 и автомобиль Hyundai Sonata.
От оформления полицейскими ДТП участники отказались, и составили европротокол.
Сегодня Фортуна будет щедра на подарки. День удачен для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика.
Теплая, местами дождливая погода ожидается в Харькове 18 и 19 августа.
Сегодня православные отмечают Преображение Господне, которое в народе называют Яблочным Спасом.
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