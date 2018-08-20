Ночью неизвестный устроил стрельбу возле горсовета: охранник ранен, патрульный умер в больнице (ВИДЕО, ФОТО)

Первыми на место происшествия прибыл наряд патрульной полиции. Вооруженный мужчина открыл огонь по полицейским и ранил одного изстражейпорядка. Патрульные применили табельное оружие и обезвредили злоумышленника. От полученного огнестрільного ранения патрульный скончался в больнице.

Информация о том, что у горсовета слышны выстрелы, поступила в полицию около 00:37. По указанному адресу отправился наряд патрульной службы. Полицейские увиділи возле здания горсовета раненого охранника, рядом стоял мужчина, который начал стрелять по патрульным. Одна из пуль ранила полицейского.

Как сообщил с места происшествия начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех, согласно Закону Украины «О Национальной полиции» патрульне применили табельное огнестрельное оружие и обезвредили нападавшего. Сейчас его личность устанавливается. В результате происшествия в больницу с огнестрельными раненими были доставлены ох ранник горсовета и полицейский. Несмотря на усилия медиков полицейский скончался. Другой раненый находится в стабильном тяжелом состоянии.

Сейчас на месте происшествия работают руководство ГУНП, следователи СУ, следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции, эксперты-криминалисты.

Следователи следственного управления открыли уголовные производства по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охранеобщественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.