Ночью неизвестный устроил стрельбу возле горсовета: охранник ранен, патрульный умер в больнице (ВИДЕО, ФОТО)

Полицейские устанавливают личность стрелявшего.
Первыми на место происшествия прибыл наряд патрульной полиции. Вооруженный мужчина открыл огонь по полицейским и ранил одного изстражейпорядка. Патрульные применили табельное оружие и обезвредили злоумышленника. От полученного огнестрільного ранения патрульный скончался в больнице.
Информация о том, что у горсовета слышны выстрелы, поступила в полицию около 00:37. По указанному адресу отправился наряд патрульной службы. Полицейские увиділи возле здания горсовета раненого охранника, рядом стоял мужчина, который начал стрелять по патрульным. Одна из пуль ранила полицейского.
Как сообщил с места происшествия начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех, согласно Закону Украины «О Национальной полиции» патрульне применили табельное огнестрельное оружие и обезвредили нападавшего. Сейчас его личность устанавливается. В результате происшествия в больницу с огнестрельными раненими были доставлены ох ранник горсовета и полицейский. Несмотря на усилия медиков полицейский скончался. Другой раненый находится в стабильном тяжелом состоянии.
Сейчас на месте происшествия работают руководство ГУНП, следователи СУ, следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции, эксперты-криминалисты.
Следователи следственного управления открыли уголовные производства по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охранеобщественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.
Следствие продолжается.
Информация о том, что у горсовета слышны выстрелы, поступила в полицию около 00:37.
Первыми на место происшествия прибыл наряд патрульной полиции. Полицейские увидели возле здания горсовета раненого охранника, рядом стоял мужчина, который начал стрелять по патрульным. Одна из пуль ранила полицейского.
Согласно Закону Украины «О Национальной полиции» патрульные применили табельное огнестрельное оружие и обезвредили нападавшего. Сейчас его личность устанавливается.
В результате происшествия в больницу с огнестрельными раненими были доставлены охранник горсовета и полицейский. Несмотря на усилия медиков, полицейский скончался. Другой раненый находится в стабильном тяжелом состоянии.
Следователи следственного управления открыли уголовные производства по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охранеобщественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.
Следствие продолжается.
Если сегодня на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
Двойное название праздник получил в честь двух святых — преподобного Пимена и мученика Марина.
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давл.:
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