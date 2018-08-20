20.08.2018 10:15

Сегодня в Киевском районе - выездные кассы Водоканала

Продолжается акция коммунального предприятия по облегчению оплаты коммунальных счетов



vodokanal.kharkov.ua

Как сообщает КП «Харьковводоканал», сегодня выездные бригады посетят Киевский район по такому графику:

С 11:00 до 14:00, с 15:00 до 18:00 — пр. Академика Курчатова, 10, бульвар Мира, 2,

С 11:00 до 14:00, с 15:00 до 18:00 — ул. Кричевского, 41.

Получить более подробную информацию можно на сайте коммунального предприятия



Полный график работы на месяц вперёд можно узнать на специальном ресурсе от Харьковского водоканала.

Также для приёма показаний счётчиков можно обращаться по телефону: 707-58-51.



Напоминаем, что от своевременных выплат за услуги водоснабжения и водоотведения зависит бесперебойная подача воды в Харькове.