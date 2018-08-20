Сегодня в Киевском районе - выездные кассы Водоканала

Продолжается акция коммунального предприятия по облегчению оплаты коммунальных счетов
Как сообщает КП «Харьковводоканал», сегодня выездные бригады посетят Киевский район по такому графику:
С 11:00 до 14:00, с 15:00 до 18:00 — пр. Академика Курчатова, 10, бульвар Мира, 2,
С 11:00 до 14:00, с 15:00 до 18:00 — ул. Кричевского, 41.
Получить более подробную информацию можно на сайте коммунального предприятия
Полный график работы на месяц вперёд можно узнать на специальном ресурсе от Харьковского водоканала.
Также для приёма показаний счётчиков можно обращаться по телефону: 707-58-51.
Напоминаем, что от своевременных выплат за услуги водоснабжения и водоотведения зависит бесперебойная подача воды в Харькове.
Если сегодня на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
Двойное название праздник получил в честь двух святых — преподобного Пимена и мученика Марина.
влажн.:
давл.:
ветер: