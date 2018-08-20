В переулке Погорелко сгорел дом (ФОТО)

Всего за сутки произошло 40 пожаров.
Как сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в частном жилом доме в переулке Погорилко, 3 в Слободском районе Харькова.
К месту происшествия сразу направили 4 пожарно-спасательные подразделения ДСНС.
На момент их прибытия деревянный дом горел по всей площади в 40 кв.м.
Разведка пожара людей внутри него не обнаружила.
На тушение огня спасатели подали 2 пожарных ствола и локализовали его в 19:52.
Окончательная ликвидация этого пожара состоялась в 21:31.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Если сегодня на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
Двойное название праздник получил в честь двух святых — преподобного Пимена и мученика Марина.
влажн.:
давл.:
ветер: