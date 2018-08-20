20.08.2018 11:17

В переулке Погорелко сгорел дом (ФОТО)

Всего за сутки произошло 40 пожаров.



kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в частном жилом доме в переулке Погорилко, 3 в Слободском районе Харькова.



К месту происшествия сразу направили 4 пожарно-спасательные подразделения ДСНС.

На момент их прибытия деревянный дом горел по всей площади в 40 кв.м.

Разведка пожара людей внутри него не обнаружила.



На тушение огня спасатели подали 2 пожарных ствола и локализовали его в 19:52.

Окончательная ликвидация этого пожара состоялась в 21:31.



Причина возникновения пожара устанавливается.









