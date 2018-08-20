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20.08.2018  11:17   

В переулке Погорелко сгорел дом (ФОТО)

Всего за сутки произошло 40 пожаров.


kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в частном жилом доме в переулке Погорилко, 3 в Слободском районе Харькова.

 К месту происшествия сразу направили 4 пожарно-спасательные подразделения ДСНС. 

На момент их прибытия деревянный дом горел по всей площади в 40 кв.м. 

Разведка пожара людей внутри него не обнаружила.

 На тушение огня спасатели подали 2 пожарных ствола и локализовали его в 19:52. 

Окончательная ликвидация этого пожара состоялась в 21:31.

 Причина возникновения пожара устанавливается.





Источник:   ГУ ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  пожар, дом, харьков, погорелко
 
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