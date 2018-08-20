Почему Дмитрия Кириенко не спас бронежилет

На этот вопрос ответил спикер МВД Артем Шевченко.
Спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко сообщил на своей странице в Фейсбук: "Восьмой умерший патрульный полицейский на стене памяти подразделения Патрульная полиция Украина.
Третий - от огнестрельных ранений вооруженного бандита.
29-летнему Дмитрию Кириенко пули преступника попали в бок - там наиболее уязвимая, не защищенная пластинами бронежилета часть туловища.
Помним, скорбим, ценим."
Если сегодня на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
Двойное название праздник получил в честь двух святых — преподобного Пимена и мученика Марина.
влажн.:
давл.:
ветер: