20.08.2018 12:51

Почему Дмитрия Кириенко не спас бронежилет

На этот вопрос ответил спикер МВД Артем Шевченко.



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Спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко сообщил на своей странице в Фейсбук: "Восьмой умерший патрульный полицейский на стене памяти подразделения Патрульная полиция Украина.

Третий - от огнестрельных ранений вооруженного бандита.

29-летнему Дмитрию Кириенко пули преступника попали в бок - там наиболее уязвимая, не защищенная пластинами бронежилета часть туловища.

Помним, скорбим, ценим."