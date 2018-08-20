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20.08.2018  12:51   

Почему Дмитрия Кириенко не спас бронежилет

На этот вопрос ответил спикер МВД Артем Шевченко.


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Спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко сообщил на своей странице в Фейсбук: "Восьмой умерший патрульный полицейский на стене памяти подразделения Патрульная полиция Украина. 

Третий - от огнестрельных ранений вооруженного бандита. 

29-летнему Дмитрию Кириенко пули преступника попали в бок - там наиболее уязвимая, не защищенная пластинами бронежилета часть туловища.

 Помним, скорбим, ценим."

Тэги:  бронежилет, гибель, харьков, кириенко
 
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