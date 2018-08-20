20.08.2018 12:34

Полиция просит помочь установить личность стрелявшего у горсовета: обнародованы приметы

В ночь на 20 августа неустановленный мужчина открыл стрельбу по охранникам Харьковского горсовета и прибывшим на вызов патрульным. Полицейские применили табельное оружие и ликвидировали стрелка.



// Нацполиция

Сейчас полицейские устанавливают личность нападавшего. На вид ему примерно 40-45 лет, рост - 165-170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, коротко стриженные, человек имеет лобные залысины. Был одет в синюю джинсовую куртку, футболку синего цвета, черные брюки в стиле «милитари», черные спортивные замшевые кроссовки, серую кепку.



«Если вы обладает любой информацией об этом человеке, просьба сообщать ее по телефонам: (057) 705-93-00, (050) 343-84-04, (050) 52-20-232, (057) 705-90-77, 102, или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.