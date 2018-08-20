На Гольдберговской мотоциклист пострадал в ДТП (ФОТО)

Авария произошла около половины девятого утра 20 августа в районе дома 79 по Гольдберговской улице.
Там столкнулись автомобиль Volkswagen Caddy и мотоцикл Kawasaki, сообщили пресс-службе патрульной полиции.
В дорожно-траспортном происшествии пострадал мотоциклист, медики скорой госпитализировали его в больницу.
Обстоятельства столкновения установит следственно-оперативная группа.
Если сегодня на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
Двойное название праздник получил в честь двух святых — преподобного Пимена и мученика Марина.
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