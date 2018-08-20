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20.08.2018  14:02   

На Гольдберговской мотоциклист пострадал в ДТП (ФОТО)

Авария произошла около половины девятого утра 20 августа в районе дома 79 по Гольдберговской улице.


// Патрульная полиция

Там столкнулись автомобиль Volkswagen Caddy и мотоцикл Kawasaki, сообщили  пресс-службе патрульной полиции.

В дорожно-траспортном происшествии пострадал мотоциклист, медики скорой госпитализировали его в больницу.

Обстоятельства столкновения установит следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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