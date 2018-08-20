20.08.2018 14:09

В полиции рассказали подробности стрельбы у здания горсовета (ФОТО)

Нападавший на Харьковскую мэрию хотел убить всех охранников, которые находились в здании.



// Нацполиция

Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил руководитель ГУ НП Украины в Харьковской области Олег Бех, пишет Depo.Харьков.

Бех рассказал, что ночью полиция получила сообщение о том, что на площади Конституции неизвестный обстрелял автомобиль «Шкода», в котором были двое взрослых и ребенок. На место выехала следственно-оперативная группа Шевченковского районного отдела, экипажи патрульной полиции, которые находились рядом.



«Автомобиль «Шкода» двигался с площади Конституции, стоял на красном, люди фактически видели, что происходит. Он вернулся и начал кричать, чтобы они уехали, они ждали зеленый свет, он начал стрельбу в сторону транспортного средства, после чего люди скрылись. За перекрестком они остановились из-за того, что колесо имело повреждение и вызвали полицию», – отметил Бех.



Патрульные, прибывшие на место, увидели в пешеходной зоне оружие, стреляные гильзы, а также поврежденные двери горсовета. «В проходе лежал один тяжело раненый человек», – добавил Бэх.



По его словам, на первом этаже находился человек с оружием. «Патрульный полицейский приказал сложить оружие и выйти из помещения, на что тот начал движение в сторону полицейского, при этом начал стрельбу, в результате чего были получены огнестрельные ранения указанным полицейским. При выходе на улицу и попытке убежать в сторону площади Конституции он был ранен другим полицейским, сдался на месте, где ему начали оказывать помощь, чтобы он мог в дальнейшем предстать в суде», – сказал Бех.



Бех добавил, что в помещении горсовета на момент нападения было три охранника. «Два на смене, один отдыхал. Они услышали якобы петарды и решили посмотреть, кто это. Не согласовывая действия со старшим смены, были открыты двери горсовета. Они увидели фигуранта, который направлял оружие на них, смотрели на него. После того, как он продолжил стрельбу и ранил одного из охранников, другой предупредил старшего смены о стрельбе», – сказал Бех.



Злоумышленник зашел в горсовет и начал искать других охранников «с целью ликвидировать этих лиц». «Просмотрел на первом этаже, обошел второй этаж. После того, как найти не смог, спустился на первый этаж, где и встретился с представителями патрульной полиции», – добавил Бэх.



Он отметил, что следователи планируют пообщаться с раненым охранником, чтобы установить, по каким причинам он распахнул дверь.

Напомним, 20 августа около 00:37 неизвестный мужчина открыл стрельбу у здания Харьковского горсовета. Он ранил охранника и открыл стрельбу по патрульным. Полицейский Дмитрий Кириенко получил два огнестрельных ранения, от которых скончался в больнице. Раненый охранник находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии.