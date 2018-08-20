Главная Новости Криминал и происшествия Как пожарные тушили овощные павильоны на Центральном рынке (ВИДЕО, ФОТО)
20.08.2018  14:30   

Как пожарные тушили овощные павильоны на Центральном рынке (ВИДЕО, ФОТО)

Причина возникновения пожара устанавливается.


// ГСЧС

Возгорание возникло около двух часов дня 19 августа в одноэтажном металлическом торговом павильоне по продаже овощей на одной из торговых площадок.

Тушили горящий павильон 20 спасателей.

К моменту из прибытия на место возгорания площадь пожара составила около 30 кв.м. Горели внутренняя отделка и другие материалы павильона. Существовала угроза опрокидывания пожара на соседние торговые сооружения, расположенные вплотную. Пожарным удалось предотвратить дальнейшее распространение огня.

Пожар локализован в 14:41 и ликвидирован в 15:01. Травмированных и пострадавших нет.



Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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