Как пожарные тушили овощные павильоны на Центральном рынке (ВИДЕО, ФОТО)

Причина возникновения пожара устанавливается.
Возгорание возникло около двух часов дня 19 августа в одноэтажном металлическом торговом павильоне по продаже овощей на одной из торговых площадок.
Тушили горящий павильон 20 спасателей.
К моменту из прибытия на место возгорания площадь пожара составила около 30 кв.м. Горели внутренняя отделка и другие материалы павильона. Существовала угроза опрокидывания пожара на соседние торговые сооружения, расположенные вплотную. Пожарным удалось предотвратить дальнейшее распространение огня.
Пожар локализован в 14:41 и ликвидирован в 15:01. Травмированных и пострадавших нет.
Если сегодня на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
Двойное название праздник получил в честь двух святых — преподобного Пимена и мученика Марина.
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