20.08.2018 15:30

На Беломорской улице мужчина сгорел из-за курения в постели

На тушение пожара в частном доме по улице Беломорской спасателей вызвали в два часа ночи 20 августа.



// ГСЧС

На месте чрезвычайники провели разведку и обнаружили в жилой комнате, где горели домашние вещи, тело 37-летнего хозяина жилища.

Для полной ликвидации возгорания пожарным понадобилось полчаса.



По предварительным данным, причиной этого чрезвычайного происшествия стало неосторожное обращение с огнем во время курения.