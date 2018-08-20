Главная Новости Криминал и происшествия На Беломорской улице мужчина сгорел из-за курения в постели
20.08.2018  15:30   

На Беломорской улице мужчина сгорел из-за курения в постели

На тушение пожара в частном доме по улице Беломорской спасателей вызвали в два часа ночи 20 августа.


// ГСЧС

На месте чрезвычайники провели разведку и обнаружили в жилой комнате, где горели домашние вещи, тело 37-летнего хозяина жилища.

Для полной ликвидации возгорания пожарным понадобилось полчаса.

По предварительным данным, причиной этого чрезвычайного происшествия стало неосторожное обращение с огнем во время курения.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пожар, харьков
 
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