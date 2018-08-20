На Беломорской улице мужчина сгорел из-за курения в постели

На тушение пожара в частном доме по улице Беломорской спасателей вызвали в два часа ночи 20 августа.
На месте чрезвычайники провели разведку и обнаружили в жилой комнате, где горели домашние вещи, тело 37-летнего хозяина жилища.
Для полной ликвидации возгорания пожарным понадобилось полчаса.
По предварительным данным, причиной этого чрезвычайного происшествия стало неосторожное обращение с огнем во время курения.
Если сегодня на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
Двойное название праздник получил в честь двух святых — преподобного Пимена и мученика Марина.
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