20.08.2018 15:50

Харьковские силовики обнаружили очередных нелегальных мигрантов, которые были помещены в ПВПИ

В рамках проведения профилактических мероприятий по выявлению нелегальных мигрантов под условным названием "Мигрант", на территории Харьковской области, сотрудниками отдела организации предотвращения нелегальной миграции Управления по делам иностранцев и ОБГ ГУДМС Украины в Харьковской области, обнаружено еще два гражданина Народной Республики Бангладеш, 1989 и в 1986 годов рождения.



Харьковские силовики обнаружили очередных нелегальных мигрантов, которые были помещены в ПВПИ



Как указывается сегодня на официальной странице региональной миграционной службы, иностранцы находятся на территории Украины с нарушением требований Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и уклоняются от выезда за пределы страны несмотря на то, что законных оснований для дальнейшего пребывания не территории Украины у них нет.

Согласно действующему законодательству Украины, нарушители привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 203 КУоАП. Кроме того, 17 августа 2018 Шевченковским районным судом города Харькова принято решение о принудительном выдворении вышеуказанных лиц с территории Украины.

18 августа 2018 данные граждане помещен в Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства для осуществления процедуры их принудительного выдворения.

Напоминаем, что на территории Харьковской области с 1 августа продолжаются профилактические мероприятия по проверке законности пребывания иностранных граждан на территории Украины под условным названием «Мигрант».