Главная Новости Криминал и происшествия На проспекте Науки не разъехались два автомобиля
20.08.2018  16:28   

На проспекте Науки не разъехались два автомобиля

Около половины двенадцатого ночи 19 августа на проспекте Науки, 45/1 произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших.


// Facebook

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ 21114 перед поворотом налево не предоставил преимущества в движении встречному автомобилю BMW и совершил с ним столкновение.

На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.

Вину водителя определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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