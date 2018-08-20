На проспекте Науки не разъехались два автомобиля

Около половины двенадцатого ночи 19 августа на проспекте Науки, 45/1 произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших.
По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ 21114 перед поворотом налево не предоставил преимущества в движении встречному автомобилю BMW и совершил с ним столкновение.
На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.
Вину водителя определит суд.
Если сегодня на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
Двойное название праздник получил в честь двух святых — преподобного Пимена и мученика Марина.
влажн.:
давл.:
ветер: