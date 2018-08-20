20.08.2018 16:28

На проспекте Науки не разъехались два автомобиля

Около половины двенадцатого ночи 19 августа на проспекте Науки, 45/1 произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших.



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По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ 21114 перед поворотом налево не предоставил преимущества в движении встречному автомобилю BMW и совершил с ним столкновение.



На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.

Вину водителя определит суд.