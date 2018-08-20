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20.08.2018  17:17   

Мужчина чудом не зарубил своего собутыльника (ФОТО)

Ранним утром житель пригорода Харькова решил спор с помощью топора.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, событие произошло в поселке Слобожанское Змиевского района 18 августа около 06-00.

В районную полицию поступило сообщение о доставлении в больницу 38-летнего жителя района с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и рублеными ранами туловища.

Полицейские выяснили, что 55-летний местный житель в ходе ссоры нанес потерпевшему несколько ударов по туловищу и голове топором, чуть не убив его.

Вещественное доказательство изъято.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В настоящее время он обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления.

По словам в.и.о. начальника Змиевского ОП Романа Горбунова, сведения о данном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  топор, покушение, харьков, зарубил
 
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