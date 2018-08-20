Мужчина чудом не зарубил своего собутыльника (ФОТО)

Ранним утром житель пригорода Харькова решил спор с помощью топора.
Как сообщает ГУ Нацполиции, событие произошло в поселке Слобожанское Змиевского района 18 августа около 06-00.
В районную полицию поступило сообщение о доставлении в больницу 38-летнего жителя района с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и рублеными ранами туловища.
Полицейские выяснили, что 55-летний местный житель в ходе ссоры нанес потерпевшему несколько ударов по туловищу и голове топором, чуть не убив его.
Вещественное доказательство изъято.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
В настоящее время он обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления.
По словам в.и.о. начальника Змиевского ОП Романа Горбунова, сведения о данном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
Если сегодня на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
Двойное название праздник получил в честь двух святых — преподобного Пимена и мученика Марина.
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