Муж стал разыскивать жену лишь спустя десять дней после ее исчезновения

Под Харьковом пропала 29-летняя женщина.
Как сообщает SQ, ссылаясь на Изюмский отдел полиции ГУ Нацполиции в Харьковской области, пропала 29-летняя Дарья Семенец.
Произошло это после семейной ссоры
Муж пропавшей обратился к правоохранителям только через 10 дней после того, как его жена ушла из дома.
Поссорились они 8 августа, а написал заявление мужчина только 18-го. Он рассказал полицейским, что с девушкой отсутствует какая-либо связь.
Всех, у кого есть информация о пропавшей, просят сообщить по телефонам: 102, 2-30-40 или (099) 641-20-94.
Если сегодня на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
Двойное название праздник получил в честь двух святых — преподобного Пимена и мученика Марина.
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