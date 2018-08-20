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20.08.2018  17:48   

Муж стал разыскивать жену лишь спустя десять дней после ее исчезновения

Под Харьковом пропала 29-летняя женщина.


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Как сообщает SQ, ссылаясь на Изюмский отдел полиции ГУ Нацполиции в Харьковской области, пропала 29-летняя Дарья Семенец.

Произошло это после семейной ссоры

Муж пропавшей обратился к правоохранителям только через 10 дней после того, как его жена ушла из дома.

Поссорились они 8 августа, а написал заявление мужчина только 18-го. Он рассказал полицейским, что с девушкой отсутствует какая-либо связь.

Всех, у кого есть информация о пропавшей, просят сообщить по телефонам: 102, 2-30-40 или (099) 641-20-94.

Источник:   SQ
 Тэги:  пропала, женщина, харьков, ссора
 
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