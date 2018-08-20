Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове пропал без вести мужчина с удостоверением инвалида 3-й группы (ФОТО)
20.08.2018  19:55   

В Харькове пропал без вести мужчина с удостоверением инвалида 3-й группы (ФОТО)

Сотрудники Шевченковского отдела полиции устанавливают местонахождение Сергея Бабия 1974 года, который 22 июня ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.


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Пропавший был одет в футболку темного цвета с надписью белого цвета, шорты в клетку, черно-белые кроссовки с белой подошвой.

Мужчина имел при себе удостоверение инвалида 3 группы, банковские карты и мобильный телефон «Samsung Galaxy J7». На шее –  цепочка с крестиком из серебра.

«Если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемом, просим сообщить в Шевченковский отдела полиции по телефонам: 102, (057) 337-78-80 или другим удобным способом», – обращаются правоохранители.


 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, полиция, харьков
 
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