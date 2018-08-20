В Харькове пропал без вести мужчина с удостоверением инвалида 3-й группы (ФОТО)

Сотрудники Шевченковского отдела полиции устанавливают местонахождение Сергея Бабия 1974 года, который 22 июня ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.
Пропавший был одет в футболку темного цвета с надписью белого цвета, шорты в клетку, черно-белые кроссовки с белой подошвой.
Мужчина имел при себе удостоверение инвалида 3 группы, банковские карты и мобильный телефон «Samsung Galaxy J7». На шее – цепочка с крестиком из серебра.
«Если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемом, просим сообщить в Шевченковский отдела полиции по телефонам: 102, (057) 337-78-80 или другим удобным способом», – обращаются правоохранители.
Если сегодня на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
Двойное название праздник получил в честь двух святых — преподобного Пимена и мученика Марина.
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