Стрельба в Харькове: ВИДЕО из холла горсовета

Опубликовано видео стрельбы, которая произошла в ночь на 20 августа в здании Харьковского городского совета.
Видео опубликовало издание NewsRoom.
Так, на видео видно, как злоумышленник, находясь в здании горсовета Харькова, ранил одного из охранников и произвел несколько выстрелов, после чего вышел из здания.
Напомним, 20 августа около 00:37 неизвестный мужчина открыл стрельбу у здания Харьковского горсовета. Он ранил охранника и открыл стрельбу по патрульным. Полицейский Дмитрий Кириенко получил два огнестрельных ранения, от которых скончался в больнице. Раненый охранник находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии.
Если сегодня на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
Двойное название праздник получил в честь двух святых — преподобного Пимена и мученика Марина.
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