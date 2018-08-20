20.08.2018 19:19

Стрельба в Харькове: ВИДЕО из холла горсовета

Опубликовано видео стрельбы, которая произошла в ночь на 20 августа в здании Харьковского городского совета.



// YouTube

Видео опубликовало издание NewsRoom.



Так, на видео видно, как злоумышленник, находясь в здании горсовета Харькова, ранил одного из охранников и произвел несколько выстрелов, после чего вышел из здания.



Напомним, 20 августа около 00:37 неизвестный мужчина открыл стрельбу у здания Харьковского горсовета. Он ранил охранника и открыл стрельбу по патрульным. Полицейский Дмитрий Кириенко получил два огнестрельных ранения, от которых скончался в больнице. Раненый охранник находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии.