Жену мужчины, который устроил стрельбу перед горсоветом, нашли мертвой (ВИДЕО)

На месте работают правоохранители.
Жену мужчины, который устроил стрельбу возле горсовета, нашли мертвой, сообщает UA: Харків.
Накануне вечером тело женщины со следами насильственной смерти было найдено в частом доме на Лысой Горе. Всю ночь в доме работали правоохранители.
В полиции пока не назвали имя стрелка. На все вопросы правоохранители обещают ответить в ходе брифинга, который состоится сегодня в 10:00.
Напомним, 20 августа около 00:37 неизвестный мужчина открыл стрельбу у здания Харьковского горсовета. Он ранил охранника и открыл стрельбу по патрульным. Полицейский Дмитрий Кириенко получил два огнестрельных ранения, от которых скончался в больнице. Раненый охранник находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии.
Дайте своим нервам отдохнуть, посвятив этот день чему-нибудь простому, спокойному и по возможности позитивному.
Облака, которые появятся в Харькове днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Сегодня лекторы, политики и тамады отмечают свой профессиональный праздник.
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