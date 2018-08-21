Главная Новости Криминал и происшествия Жену мужчины, который устроил стрельбу перед горсоветом, нашли мертвой (ВИДЕО)
21.08.2018  08:46   

Жену мужчины, который устроил стрельбу перед горсоветом, нашли мертвой (ВИДЕО)

На месте работают правоохранители.


// YouTube

Жену мужчины, который устроил стрельбу возле горсовета, нашли мертвой, сообщает UA: Харків.

Накануне вечером тело женщины со следами насильственной смерти было найдено в частом доме на Лысой Горе. Всю ночь в доме работали правоохранители.

В полиции пока не назвали имя стрелка.  На все вопросы правоохранители обещают ответить в ходе брифинга, который состоится сегодня в 10:00.

Напомним, 20 августа около 00:37 неизвестный мужчина открыл стрельбу у здания Харьковского горсовета. Он ранил охранника и открыл стрельбу по патрульным. Полицейский Дмитрий Кириенко получил два огнестрельных ранения, от которых скончался в больнице. Раненый охранник находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

Тэги:  стрельба, харьков
 
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