21.08.2018 10:12

Под Харьковом загорелся пассажирский вагон (ФОТО)

Причиной пожара стал мусор, которым он был захламлен.



//kharkiv.dsns.gov.ua/

Как сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области, в 18:27 20 августа на номер «101» поступило сообщение о пожаре на железнодорожной станции «Люботин».

Загорелся один из вагонов, выведенных из эксплуатации.

Он стоял вместе с другими такими же вагонами в отстойнике.

К месту происшествия немедленно направили 3 пожарно-спасательные подразделения ГСЧС из Люботина и Харькова. Всего 3 автоцистерны и 14 спасателей.

На момент прибытия сил ГСЧС стало известно, что внутри вагона горел мусор на площади 20 кв.м.