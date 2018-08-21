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21.08.2018  10:12   

Под Харьковом загорелся пассажирский вагон (ФОТО)

Причиной пожара стал мусор, которым он был захламлен.


//kharkiv.dsns.gov.ua/

Как сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области,  в 18:27 20 августа на номер «101» поступило сообщение о пожаре на железнодорожной станции «Люботин». 

Загорелся один из вагонов, выведенных из эксплуатации.

Он стоял вместе с другими такими же вагонами в отстойнике. 

К месту происшествия немедленно направили 3 пожарно-спасательные подразделения ГСЧС из Люботина и Харькова.  Всего 3 автоцистерны и 14 спасателей. 

На момент прибытия сил ГСЧС стало известно, что внутри вагона горел мусор на площади 20 кв.м.

Источник:   ГУ ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  пожар, вагон, харьков, гсчс
 
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