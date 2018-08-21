Под Харьковом загорелся пассажирский вагон (ФОТО)

Причиной пожара стал мусор, которым он был захламлен.
Как сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области, в 18:27 20 августа на номер «101» поступило сообщение о пожаре на железнодорожной станции «Люботин».
Загорелся один из вагонов, выведенных из эксплуатации.
Он стоял вместе с другими такими же вагонами в отстойнике.
К месту происшествия немедленно направили 3 пожарно-спасательные подразделения ГСЧС из Люботина и Харькова. Всего 3 автоцистерны и 14 спасателей.
На момент прибытия сил ГСЧС стало известно, что внутри вагона горел мусор на площади 20 кв.м.
Дайте своим нервам отдохнуть, посвятив этот день чему-нибудь простому, спокойному и по возможности позитивному.
Облака, которые появятся в Харькове днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Сегодня лекторы, политики и тамады отмечают свой профессиональный праздник.
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