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21.08.2018  10:43   

Харьковчане сами задержали грабителя на рынке «Барабашово» (ФОТО)

Мужчина напал на женщину прямо в магазине


wikipedia.org

Как сообщает ГУ Нацполиции, в магазине на рынке «Барабашово» злоумышленник ударил и толкнул 52-летнюю женщину, после чего завладел ее сумкой.

Однако убежать ему не удалось.

Мужчину схватили прохожие и удерживали до приезда сотрудников полиции.

Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 4 лет.

Следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  грабитель, барабашово, харьков, задержали
 
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