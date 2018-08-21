Харьковчане сами задержали грабителя на рынке «Барабашово» (ФОТО)

Мужчина напал на женщину прямо в магазине
Как сообщает ГУ Нацполиции, в магазине на рынке «Барабашово» злоумышленник ударил и толкнул 52-летнюю женщину, после чего завладел ее сумкой.
Однако убежать ему не удалось.
Мужчину схватили прохожие и удерживали до приезда сотрудников полиции.
Вещественные доказательства изъяты.
По данному факту следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 4 лет.
Следственные действия продолжаются.
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