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21.08.2018  11:14   

Этой ночью в пожаре погибла старушка (ФОТО)

Пожар возник в доме по улице Южнопроектной


kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС, 21 августа в 2:31 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: г.. Харьков, ул.  Южнопроектная, 18.

Из сообщения стало известно, что из окна квартиры на первом этаже жилой пятиэтажки идет густой дым.

К месту происшествия немедленно отправились 2 пожарно-спасательные подразделения ГСЧС. 

Прибыв, спасатели попали в квартиру через окно и обнаружили в жилой комнате тело погибшей хозяйка дома, 1928 года рождения. 

Огнем были охвачены кровать и домашние вещи на площади 8 кв.м.

 В 3:05 пожарные локализовали пожар, и полностью потушили ее в 3:12.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  пожар, харьков, смерть, пожилая женщина, южнопроектная
 
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