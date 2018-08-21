Этой ночью в пожаре погибла старушка (ФОТО)

Пожар возник в доме по улице Южнопроектной
Как сообщает ГУ ГСЧС, 21 августа в 2:31 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: г.. Харьков, ул. Южнопроектная, 18.
Из сообщения стало известно, что из окна квартиры на первом этаже жилой пятиэтажки идет густой дым.
К месту происшествия немедленно отправились 2 пожарно-спасательные подразделения ГСЧС.
Прибыв, спасатели попали в квартиру через окно и обнаружили в жилой комнате тело погибшей хозяйка дома, 1928 года рождения.
Огнем были охвачены кровать и домашние вещи на площади 8 кв.м.
В 3:05 пожарные локализовали пожар, и полностью потушили ее в 3:12.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Дайте своим нервам отдохнуть, посвятив этот день чему-нибудь простому, спокойному и по возможности позитивному.
Облака, которые появятся в Харькове днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Сегодня лекторы, политики и тамады отмечают свой профессиональный праздник.
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