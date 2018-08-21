21.08.2018 11:14

Этой ночью в пожаре погибла старушка (ФОТО)

Пожар возник в доме по улице Южнопроектной



kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС, 21 августа в 2:31 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: г.. Харьков, ул. Южнопроектная, 18.

Из сообщения стало известно, что из окна квартиры на первом этаже жилой пятиэтажки идет густой дым.



К месту происшествия немедленно отправились 2 пожарно-спасательные подразделения ГСЧС.

Прибыв, спасатели попали в квартиру через окно и обнаружили в жилой комнате тело погибшей хозяйка дома, 1928 года рождения.

Огнем были охвачены кровать и домашние вещи на площади 8 кв.м.



В 3:05 пожарные локализовали пожар, и полностью потушили ее в 3:12.



Причина возникновения пожара устанавливается.