Стрельба у горсовета: полиция раскрыла личность стрелка и возможные причины его поступка

Правоохранители установили личность нападавшего на Харьковский городской совет.
Стрелком оказался Александр Поярков 1971 года рождения, сообщил на брифинге начальник ГУ НП в Харьковской области генерал Олег Бех.
Также в полиции сообщили, что нашли застреленой жену Пояркова – Наталью. По словам Беха, женщина лежала с огнестрельными ранениями у собственной кровати. Смерть наступила еще 19 августа.
Правоохранители обнаружили следы от пуль на глазу, челюсти, шее и на предплечье. Начальник ГУ Нацполиции объяснил, что она закрывалась руками, когда в нее стреляли.
«В настоящее время мы понимаем, что под влиянием алкогольных напитков, стресса он застрелил свою жену. На месте найдены гильзы, которые совпадают с гильзами с места происшествия под Харьковским городским советом. Его опознали родственники», – добавил он.
Поярков с Натальев прожили вместе 9 лет, поле чего в в сентябре 2014 года пожениись. У женщины остался сын 1992 года рождения, у Пояркова также есть сын, который вместе с ним не проживал.
Поярков занимался ремонтом автотранспорта. 31 мая 2018 его уволили, как утверждал Поярков, ему не платили заработную плату.
После этого он впал в депрессию и начал злоупотреблять алкоголем. По словам свидетелей, в семье начались ссоры, скандалы. Жена сообщила мужу, что подаст на развод.
Как уточнил Бех, Поярков бывший военный. У правоохранителей есть информация, но она пока не подтверждена, о том, что он был снайпером.
Правоохранители пока пытаются узнать, служил ли Поярков в горячих точках.
Также оперативники изъяли по месту жительства мужчины большое количество оружия, патронов и станок, на котором изготовлялась оружие.
Напомним, 20 августа около 00:37 неизвестный мужчина открыл стрельбу у здания Харьковского горсовета. Он ранил охранника и открыл стрельбу по патрульным. Полицейский Дмитрий Кириенко получил два огнестрельных ранения, от которых скончался в больнице. Раненый охранник находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии.
Дайте своим нервам отдохнуть, посвятив этот день чему-нибудь простому, спокойному и по возможности позитивному.
Облака, которые появятся в Харькове днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Сегодня лекторы, политики и тамады отмечают свой профессиональный праздник.
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