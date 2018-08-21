21.08.2018 12:18

Часто убегавшего из дома подростка не могут найти почти год (ФОТО)

Пропал без вести 17-летний парень.



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Московский отдел полиции Харькова разместил на своей странице в Фейсбук объявление о розыске 17-летнего Александра Рафальского.

Парень 10 октября 2017 года ушел в школу и больше его никто не видел.

Приметы: на вид 15-17 лет, среднего телосложения, рост 170 см, волосы темно-русые, глаза светло-голубые.

Особые приметы: шрам под правой бровью, на левой щеке родинка.

Был одет: кроссовки белого цвета, джинсы синие, толстовку серого цвета (внутренняя подкладка капюшона ярко оранжево-красного цвета), жилетка болоневая голубого цвета.

По предварительным данным может находиться в г.. Киев.

В случае получения информации, представляющей интерес, прошу сообщить по телефонам: 8- (057) -738-22-72, 738-02-75, 738-30-24 или 102 или (050) 281-15-84 (волонтер поиска Сергей).

Как сообщает «ГХ», ссылаясь на правоохранителей, поначалу мать пыталась разыскать сына самостоятельно, а когда ей этого сделать не удалось – обратились в полицию.

При этом в райотделе отмечают, что подросток сбегает из дома не впервые.



«Александр на протяжении последних пяти лет регулярно сбегает из дома. Парень хочет играть в компьютерных клубах, а дома жить ему не нравится. Мы его буквально 8 октября только поймали и вернули домой, но спустя два дня он опять сбежал», - отметили в полиции.