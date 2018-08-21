Часто убегавшего из дома подростка не могут найти почти год (ФОТО)

Пропал без вести 17-летний парень.
Московский отдел полиции Харькова разместил на своей странице в Фейсбук объявление о розыске 17-летнего Александра Рафальского.
Парень 10 октября 2017 года ушел в школу и больше его никто не видел.
Приметы: на вид 15-17 лет, среднего телосложения, рост 170 см, волосы темно-русые, глаза светло-голубые.
Особые приметы: шрам под правой бровью, на левой щеке родинка.
Был одет: кроссовки белого цвета, джинсы синие, толстовку серого цвета (внутренняя подкладка капюшона ярко оранжево-красного цвета), жилетка болоневая голубого цвета.
По предварительным данным может находиться в г.. Киев.
В случае получения информации, представляющей интерес, прошу сообщить по телефонам: 8- (057) -738-22-72, 738-02-75, 738-30-24 или 102 или (050) 281-15-84 (волонтер поиска Сергей).
Как сообщает «ГХ», ссылаясь на правоохранителей, поначалу мать пыталась разыскать сына самостоятельно, а когда ей этого сделать не удалось – обратились в полицию.
При этом в райотделе отмечают, что подросток сбегает из дома не впервые.
«Александр на протяжении последних пяти лет регулярно сбегает из дома. Парень хочет играть в компьютерных клубах, а дома жить ему не нравится. Мы его буквально 8 октября только поймали и вернули домой, но спустя два дня он опять сбежал», - отметили в полиции.
Дайте своим нервам отдохнуть, посвятив этот день чему-нибудь простому, спокойному и по возможности позитивному.
Облака, которые появятся в Харькове днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Сегодня лекторы, политики и тамады отмечают свой профессиональный праздник.
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