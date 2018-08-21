Главная Новости Криминал и происшествия Часто убегавшего из дома подростка не могут найти почти год (ФОТО)
21.08.2018  12:18   

Часто убегавшего из дома подростка не могут найти почти год (ФОТО)

Пропал без вести 17-летний парень.


facebook.com

Московский отдел полиции Харькова разместил на своей странице в Фейсбук объявление о розыске 17-летнего Александра Рафальского.

Парень 10 октября 2017 года ушел в школу и больше его никто не видел.

Приметы: на вид 15-17 лет, среднего телосложения, рост 170 см, волосы темно-русые, глаза светло-голубые.

Особые приметы: шрам под правой бровью, на левой щеке родинка.

Был одет: кроссовки белого цвета, джинсы синие, толстовку серого цвета (внутренняя подкладка капюшона ярко оранжево-красного цвета), жилетка болоневая голубого цвета.

По предварительным данным может находиться в г.. Киев.

В случае получения информации, представляющей интерес, прошу сообщить по телефонам: 8- (057) -738-22-72, 738-02-75, 738-30-24 или 102 или (050) 281-15-84 (волонтер поиска Сергей).

Как сообщает «ГХ», ссылаясь на правоохранителей, поначалу мать пыталась разыскать сына самостоятельно, а когда ей этого сделать не удалось – обратились в полицию.

При этом в райотделе отмечают, что подросток сбегает из дома не впервые.

«Александр на протяжении последних пяти лет регулярно сбегает из дома. Парень хочет играть в компьютерных клубах, а дома жить ему не нравится. Мы его буквально 8 октября только поймали и вернули домой, но спустя два дня он опять сбежал», - отметили в полиции.

Тэги:  пропал, сбежал, харьков, подросток
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.08 Криминал и происшествия В Харькове пропал 16-летний подросток (ФОТО) 16.08 Криминал и происшествия В Харькове пропал 80-летний дедушка (ФОТО) 07.08 Криминал и происшествия Море вынесло на берег тело пропавшего харьковского студента
 
 

Видео

Геннадий Кернес прокомментировал ночную стрельбу в горсовете
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 