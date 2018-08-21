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21.08.2018  12:01   

Женщина погибла под колесами товарняка

ЧП произошло 20 августа на станции «Граково» в Чугуевском районе.


GetBg.net

В 12:31 под колеса товарного поезда попала женщина, сообщили в оперативной сводке ХОГА.

Задержка движения поездов по станции составила 1 час 23 минуты.

Обстоятельства выясняются.

Тэги:  попал под поезд, харьков
 
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