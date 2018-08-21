Женщина погибла под колесами товарняка

ЧП произошло 20 августа на станции «Граково» в Чугуевском районе.
В 12:31 под колеса товарного поезда попала женщина, сообщили в оперативной сводке ХОГА.
Задержка движения поездов по станции составила 1 час 23 минуты.
Обстоятельства выясняются.
Дайте своим нервам отдохнуть, посвятив этот день чему-нибудь простому, спокойному и по возможности позитивному.
Облака, которые появятся в Харькове днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Сегодня лекторы, политики и тамады отмечают свой профессиональный праздник.
влажн.:
давл.:
ветер: