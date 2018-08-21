21.08.2018 12:30

Минирования бизнес-центров продолжаются в Харькове

20 августа в дежурную часть ГСЧС поступило 9 электронных сообщений о минировании пяти бизнес-центров.



// Корреспондент.net

Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, было заявлено от взрывчатке на следующих объектах:

в бизнес-центре «50-я параллель Украина» наул. Свободы, 7/9;

в офисном центре «Авалон» на ул. Алчевских, 31;

в бизнес-центре «Протон» на ул. Б. Хмельницкого, 24;

в бизнес-центре «CityHall» на пр. Московском, 142;

в бизнес-центре «TelesensVentures» на ул. Ак. Проскуры, 1,

Эксперты осмотрели помещения и прилегающте территории.

Взрывоопасных предметов или веществ не обнаружено.