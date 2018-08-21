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21.08.2018  12:47   

Под Харьковом двух парней подозревают в похищении и изнасиловании

Парней обвиняет мать жертвы - несовершеннолетней девушки


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Как сообщает NewsRoom, со ссылкой на правохранительные органы, в Нововодолажском районе Харьковской области местная жительница обвиняет двух парней в похищении несовершеннолетней дочери с последующим изнасилованием.

По словам женщины, злоумышленники 1994 и 1998 годов рождения под угрозой физического насилия посадили девушку в автомобиль Lada Granta и вывезли в поле возле села Охочее.

Там старший из них надругался над жертвой.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, были изъяты личные вещи 16-летней девушки и задержаны оба подозреваемых.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по статье 152 УК Украины («изнасилование малолетней»).

В случае, если вина парней будет доказана, им грозит до 12 лет лишения свободы.

Источник:   NR
 Тэги:  похищение, изнасилование, харьков, подозрение, обвинение
 
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