21.08.2018 12:47

Под Харьковом двух парней подозревают в похищении и изнасиловании

Парней обвиняет мать жертвы - несовершеннолетней девушки



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Как сообщает NewsRoom, со ссылкой на правохранительные органы, в Нововодолажском районе Харьковской области местная жительница обвиняет двух парней в похищении несовершеннолетней дочери с последующим изнасилованием.

По словам женщины, злоумышленники 1994 и 1998 годов рождения под угрозой физического насилия посадили девушку в автомобиль Lada Granta и вывезли в поле возле села Охочее.

Там старший из них надругался над жертвой.



На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, были изъяты личные вещи 16-летней девушки и задержаны оба подозреваемых.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по статье 152 УК Украины («изнасилование малолетней»).

В случае, если вина парней будет доказана, им грозит до 12 лет лишения свободы.