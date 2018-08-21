Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом советская автоклассика загорелась на ходу (ФОТО)
21.08.2018  13:19   

Под Харьковом советская автоклассика загорелась на ходу (ФОТО)

Спасатели потушили автомобиль, который вспыхнул во время движения.


kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области, 20 августа в 14:36 ​​на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который случился на проезжей части ул.  Железнодорожной напротив дома № 31 в пгт. Дергачи. 

Событие произошло во время движения автомобиля ВАЗ 2107 (1987 года выпуска), в котором загорелся моторный отсек. 

Водитель остановился, покинул салон авто и вызвал спасателей.

На место происшествия немедленно прибыл дежурный подразделение 53-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС. 

На момент прибытия спасателей огонь успел охватить моторный отсек полностью и частично салон. 

Площадь пожара составляла около 5 кв.м.

 Бойцы ДСНС локализовали пожар в 14:43 и ликвидировали ее в 14:55.

 В ликвидации пожара привлекались 5 человек личного состава ГСЧС и один спецавтомобиль.

 Причина возникновения пожара выясняется.

Источник:   ГУ ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  пожар, автомобиль, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.08 Криминал и происшествия Этой ночью в пожаре погибла старушка (ФОТО) 21.08 Криминал и происшествия Под Харьковом загорелся пассажирский вагон (ФОТО) 20.08 Криминал и происшествия На Беломорской улице мужчина сгорел из-за курения в постели
 
 

Видео

Геннадий Кернес прокомментировал ночную стрельбу в горсовете
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 