21.08.2018 13:19

Под Харьковом советская автоклассика загорелась на ходу (ФОТО)

Спасатели потушили автомобиль, который вспыхнул во время движения.



kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области, 20 августа в 14:36 ​​на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который случился на проезжей части ул. Железнодорожной напротив дома № 31 в пгт. Дергачи.

Событие произошло во время движения автомобиля ВАЗ 2107 (1987 года выпуска), в котором загорелся моторный отсек.

Водитель остановился, покинул салон авто и вызвал спасателей.



На место происшествия немедленно прибыл дежурный подразделение 53-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС.

На момент прибытия спасателей огонь успел охватить моторный отсек полностью и частично салон.

Площадь пожара составляла около 5 кв.м.



Бойцы ДСНС локализовали пожар в 14:43 и ликвидировали ее в 14:55.



В ликвидации пожара привлекались 5 человек личного состава ГСЧС и один спецавтомобиль.



Причина возникновения пожара выясняется.