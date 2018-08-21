Под Харьковом советская автоклассика загорелась на ходу (ФОТО)

Спасатели потушили автомобиль, который вспыхнул во время движения.
Как сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области, 20 августа в 14:36 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который случился на проезжей части ул. Железнодорожной напротив дома № 31 в пгт. Дергачи.
Событие произошло во время движения автомобиля ВАЗ 2107 (1987 года выпуска), в котором загорелся моторный отсек.
Водитель остановился, покинул салон авто и вызвал спасателей.
На место происшествия немедленно прибыл дежурный подразделение 53-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС.
На момент прибытия спасателей огонь успел охватить моторный отсек полностью и частично салон.
Площадь пожара составляла около 5 кв.м.
Бойцы ДСНС локализовали пожар в 14:43 и ликвидировали ее в 14:55.
В ликвидации пожара привлекались 5 человек личного состава ГСЧС и один спецавтомобиль.
Причина возникновения пожара выясняется.
Дайте своим нервам отдохнуть, посвятив этот день чему-нибудь простому, спокойному и по возможности позитивному.
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