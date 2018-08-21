21.08.2018 13:48

У харьковского стрелка был обнаружен целый арсенал (ФОТО)

Во время осмотра дома на Токаревском переулке полицейские обнаружили большое количество огнестрельного оружия.



hk.npu.gov.ua

Как рассказал журналистам глава областной полиции Олег Бех, во время осмотра дома харьковского стрелка, «полицейские обнаружили в доме большое количество огнестрельного оружия, патроны, профессиональный токарный станок, - рассказал начальник ГУНП в Харьковской области. - В целом эксперты изъяли автомат «Скорпион», четыре пистолета, винтовку с оптическим прицелом, 7 магазинов, снаряженных патронами, 280 патронов калибра 9 мм, банку с металлической стружкой.

Почти все изъятое оружие было изготовлено кустарным способом.

Все эти вещественные доказательства свидетельствовали о том, что в этом доме долгое время занимались изготовлением оружия и боеприпасов».