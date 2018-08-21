21.08.2018 14:41

Харьковские пограничники задержали мошенницу

Злоумышленница пыталась пересечь границу через КПП «Гоптовка».



mignews.com.ua

Как сообщают Новости Харькова, на контрольном ПП «Гоптовка» дежурный наряд Харьковского погранотряда задержал 29-летнюю жительницу Украины, длительное время разыскиваемую по подозрению в мошеннических действиях.



Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГПС, женщина ехала из Российской Федерации.

Пассажирский микроавтобус Renault прошел контроль на российском пункте пропуска и прибыл на украинский КПП.

Харьковскими пограничники при проверке документов было установлено, что одна из пассажирок автобуса разыскивается украинскими правоохранителями.

Женщине пришлось покинуть автобус. Она была задержана харьковскими пограничниками.



Об инциденте сразу же были проинформированы органы Национальной полиции Украины.

Теперь гражданке придется ответить за свои мошеннические действия, если таковы будут доказаны следствием.