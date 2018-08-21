Черный дым на Салтовке: в ГСЧС рассказали, что горит на Академика Павлова (ВИДЕО)

Пожар начался в 13:16.
В социальных сетях повилась игнформация о пожаре на улице Академика Павлова.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, пожар начался в 13.16.
Горит открытая территория, сухая трава, поддоны и др.
На место возгорания отправлены два экипажа пожарных.
Дайте своим нервам отдохнуть, посвятив этот день чему-нибудь простому, спокойному и по возможности позитивному.
Облака, которые появятся в Харькове днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Сегодня лекторы, политики и тамады отмечают свой профессиональный праздник.
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