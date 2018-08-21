21.08.2018 15:04

Черный дым на Салтовке: в ГСЧС рассказали, что горит на Академика Павлова (ВИДЕО)

Пожар начался в 13:16.



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В социальных сетях повилась игнформация о пожаре на улице Академика Павлова.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, пожар начался в 13.16.

Горит открытая территория, сухая трава, поддоны и др.

На место возгорания отправлены два экипажа пожарных.