Мужчина, который хотел продать харьковчанок в Камбоджу, предстанет перед судом

Обвинительный акт передан в Ленинский районный суд
Как сообщает Прокуратура Харьковской области, в Ленинский районный суд г. Харькова направлен обвинительный акт в отношении сумчанина, подозреваемого в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, совершенной по предварительному сговору группой лиц. (Ч. 2 ст. 149 УК Украины).
Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, 25-летнего мужчину задержали в конце мая этого года в Харькове возле Южного вокзала.
Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый, действуя по предварительному сговору с жителем Королевства Камбоджа, подыскал двух харьковчанок (30 и 34 лет), которых собирался переправить автобусом в Киев. И уже оттуда они должны были попасть в Камбоджу.
Сейчас по требованию прокуратуры мужчина находится под стражей.
Согласно санкции статьи ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
Дайте своим нервам отдохнуть, посвятив этот день чему-нибудь простому, спокойному и по возможности позитивному.
Облака, которые появятся в Харькове днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Сегодня лекторы, политики и тамады отмечают свой профессиональный праздник.
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