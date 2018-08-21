Главная Новости Криминал и происшествия Мужчина, который хотел продать харьковчанок в Камбоджу, предстанет перед судом
21.08.2018  16:19   

Мужчина, который хотел продать харьковчанок в Камбоджу, предстанет перед судом

Обвинительный акт передан в Ленинский районный суд


podrobnosti.ua

Как сообщает Прокуратура Харьковской области, в Ленинский районный суд г. Харькова направлен обвинительный акт в отношении сумчанина, подозреваемого в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, совершенной по предварительному сговору группой лиц.  (Ч. 2 ст. 149 УК Украины).

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, 25-летнего мужчину задержали в конце мая этого года в Харькове возле Южного вокзала.

Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый, действуя по предварительному сговору с жителем Королевства Камбоджа, подыскал двух харьковчанок (30 и 34 лет), которых собирался переправить автобусом в Киев.  И уже оттуда они должны были попасть в Камбоджу.

Сейчас по требованию прокуратуры мужчина находится под стражей. 

Согласно санкции статьи ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  преступление, суд, харьков, обвинение, торговля людьми, проституция
 
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