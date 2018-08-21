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21.08.2018  16:47   

Роковой удар и отсроченная смерть - человек пришел домой и умер (ФОТО)

Мужчина скончался через время после удара затылком о землю.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 18 августа около 04-00 в Харьковский отдел полиции поступило сообщение от медиков.

Они проинформировали о доставке в Харьковскую областную клиническую больницу 45-летнего мужчины с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.

По словам начальника Харьковского ОП Виктора Ширини, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в совершении преступления был уличен безработный 35-летний житель поселка Высокий.

Как установили полицейские, мужчины распивали спиртные напитки по месту жительства подозреваемого.

В ходе употребления алкоголя между ними возникла ссора.

Отстаивая свою правоту, хозяин ударил своего оппонента кулаком в область челюсти. От полученного удара пострадавший потерял равновесие и при падении ударился затылком о землю.

Через некоторое время мужчина поднялся и пошел домой, где ему стало плохо. Не приходя в сознание, он скончался в больнице.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время злоумышленник обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  убийство, удар, харьков, смерть
 
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