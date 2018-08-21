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21.08.2018  17:18   

Наркоман-скандалист привлек внимание полиции к конопле, которую выращивал

Приехав, чтобы разнять ссорящихся мужчину и женщину, полицейские нашли заросли наркотического растения.


hk.npu.gov.ua

Мероприятия осуществлялись в ходе проведения операции «Мак-2018».

В Волчанский отдел полиции поступило сообщение о ссоре между мужчиной и женщиной. Во время выезда на вызов по указанному адресу сотрудники сектора реагирования патрульной полиции обнаружили во дворе домовладения 112 кустов растения зеленого цвета, похожего на коноплю.

По словам правонарушителя, наркотическое растение он высадил и выращивал для собственного употребления.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

Следователем Волчанского ОП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

 © Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/narkozlochini/u-vovchanskomu-rajoni-policzejski-viyavili-nezakonnij-posiv-konopel/

Как сообщает ГУ Нацполиции, в Волчанский отдел поступило сообщение о ссоре между мужчиной и женщиной.

Во время выезда на вызов по указанному адресу сотрудники сектора реагирования патрульной полиции обнаружили во дворе домовладения 112 кустов растения зеленого цвета, похожего на коноплю.

По словам правонарушителя, наркотическое растение он высадил и выращивал для собственного употребления.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

Следователем Волчанского ОП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  преступник, наркотики, харьков, конопля, скандал
 
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