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21.08.2018  17:48   

В Харькове муж из ревности зарезал жену

Работники Московского отдела полиции разоблачили в совершении преступления 53-летнего ранее судимого местного жителя.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 18 августа в полицию поступило сообщение о доставке в больницу 39-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями.

Несмотря на усилия врачей, она скончалась.

В ходе проведения следственно-оперативных действий полицейские разоблачили в совершении преступления 53-летнего мужа погибшей.

Как рассказал начальник Московского отдела Евгений Драка, между супругами возникла ссора на почве ревности.

В ходе конфликта мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, схватил нож и несколько раз ударил им жену.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, ему сообщено о подозрении в совершении преступления.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  убийство, ревность, харьков
 
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