В Харькове муж из ревности зарезал жену

Работники Московского отдела полиции разоблачили в совершении преступления 53-летнего ранее судимого местного жителя.
Как сообщает ГУ Нацполиции, 18 августа в полицию поступило сообщение о доставке в больницу 39-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями.
Несмотря на усилия врачей, она скончалась.
В ходе проведения следственно-оперативных действий полицейские разоблачили в совершении преступления 53-летнего мужа погибшей.
Как рассказал начальник Московского отдела Евгений Драка, между супругами возникла ссора на почве ревности.
В ходе конфликта мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, схватил нож и несколько раз ударил им жену.
В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, ему сообщено о подозрении в совершении преступления.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.
Дайте своим нервам отдохнуть, посвятив этот день чему-нибудь простому, спокойному и по возможности позитивному.
Облака, которые появятся в Харькове днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Сегодня лекторы, политики и тамады отмечают свой профессиональный праздник.
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