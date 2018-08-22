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22.08.2018  09:14   

Тройное ДТП на Тракторостроителей: есть пострадавший (ФОТО)

Авария произошла около семи часов вечера 21 августа на пр. Тракторостроителей, 2г.


// Патрульная полиция

Там столкнулись автомобили Skoda, Volkswagen Jetta и Toyota Camry, сообщили в патрульной полиции.

По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель автомобиля Skoda. Бригада скорой госпитализировала его в больницу.

Обстоятельства ДТП установит следственно-опeративная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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