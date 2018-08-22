22.08.2018 09:14

Тройное ДТП на Тракторостроителей: есть пострадавший (ФОТО)

Авария произошла около семи часов вечера 21 августа на пр. Тракторостроителей, 2г.



// Патрульная полиция

Там столкнулись автомобили Skoda, Volkswagen Jetta и Toyota Camry, сообщили в патрульной полиции.



По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель автомобиля Skoda. Бригада скорой госпитализировала его в больницу.



Обстоятельства ДТП установит следственно-опeративная группа.