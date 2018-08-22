Тройное ДТП на Тракторостроителей: есть пострадавший (ФОТО)

Авария произошла около семи часов вечера 21 августа на пр. Тракторостроителей, 2г.
Там столкнулись автомобили Skoda, Volkswagen Jetta и Toyota Camry, сообщили в патрульной полиции.
По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель автомобиля Skoda. Бригада скорой госпитализировала его в больницу.
Обстоятельства ДТП установит следственно-опeративная группа.
Дайте своим нервам отдохнуть, посвятив этот день чему-нибудь простому, спокойному и по возможности позитивному.
Облака, которые появятся в Харькове днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Сегодня лекторы, политики и тамады отмечают свой профессиональный праздник.
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