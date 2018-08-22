22.08.2018 11:08

Харьковские спасатели борются с последствиями аномальной жары

За прошедшие сутки подразделения Службы спасения совершили 27 выездов на тушение сухой травы, хвойной подстилки, листьев, камыша и мусора. В том числе 9 из них в г. Харькове.



фото http://kharkiv.dsns.gov.ua

Спасатели оперативно отреагировали на все эти вызовы и ликвидировали пожары с минимальными последствиями. Их общая площадь составила более 3 га. Жертв и пострадавших нет. Потерь общественного и личного имущества не допущено.

Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в очередной раз призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях. Ведь чаще всего пожары в природных экосистемах возникают в результате человеческой халатности и невнимательности. Масштабные возгорания могут иметь негативные последствия как для окружающей среды, так и для людей: вызвать пожар жилых зданий, уничтожить линии электропередач, газо- и нефтепроводов, лесных насаждений.