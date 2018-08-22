Под Харьковом задержали преступника, ворвашегося в квартиру и ограбившего старушку (ФОТО)

Им оказался 37-летний местный житель.
Как сообщает ГУ Нацполиции, в дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестный разбил окно и проник в дом 77-летней пенсионерки.
Злоумышленник силой забрал у женщины золотые серьги, мобильный телефон, 440 гривен и скрылся с места преступления.
Начальник Балаклейского отдела полиции Сергей Зинчук рассказал, что полицейские установили личность нападавшего меньше, чем за час.
Им оказался 37-летний местный житель.
Злоумышленник уже имел проблемы с законом и привлекался к ответственности за имущественные преступления.
Работники полиции изъяли у него вещественные доказательства, а именно мобильный телефон и деньги.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении разбойного нападения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Сейчас продолжается досудебное расследование по уголовному производству, открытому по части 3 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
День обещает принести массу положительных эмоций. Звезды советуют провести его в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
Утренние облака в Харькове продержатся недолго, днем и вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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