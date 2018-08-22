22.08.2018 11:43

Под Харьковом задержали преступника, ворвашегося в квартиру и ограбившего старушку (ФОТО)

Им оказался 37-летний местный житель.



//hk.npu.gov.ua/

Как сообщает ГУ Нацполиции, в дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестный разбил окно и проник в дом 77-летней пенсионерки.



Злоумышленник силой забрал у женщины золотые серьги, мобильный телефон, 440 гривен и скрылся с места преступления.



Начальник Балаклейского отдела полиции Сергей Зинчук рассказал, что полицейские установили личность нападавшего меньше, чем за час.

Им оказался 37-летний местный житель.

Злоумышленник уже имел проблемы с законом и привлекался к ответственности за имущественные преступления.

Работники полиции изъяли у него вещественные доказательства, а именно мобильный телефон и деньги.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении разбойного нападения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.



Сейчас продолжается досудебное расследование по уголовному производству, открытому по части 3 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.