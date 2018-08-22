22.08.2018 12:19

На Астрономической задержали наркомана, гулявшего с опием

Полицейские Харькова задержали мужчину с наркотическим веществом.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 19 августа около 23-30 на улице Астрономической работники полиции обнаружили 35-летнего мужчину, у которого в ходе осмотра были изъяты два шприца с веществом коричневого цвета.

Как сообщил злоумышленник, в шприцах находится опий ацетилированный, для собственного потребления.



Изъятое вещество направлено на экспертное исследование.

Следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.