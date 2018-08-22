Ночного грабителя харьковские полицейские задержали в течение часа (ФОТО)

Преступник недолго бегал с вырванной у мужчины сумкой.
Как сообщает ГУ Нацполиции, о происшествии в полицию сообщил 64-летний харьковчанин.
Мужчина рассказал, что около полуночи к нему на улице подошел неизвестный и вырвал сумку, в которой находился мобильный телефон.
Принятыми мерами сотрудники Основянского отдела полиции совместно с инспекторами патрульной полиции в течение часа задержали за совершение преступления 30-летнего ранее судимого мужчину.
Сумма материального ущерба, нанесенного потерпевшему, составила 3 тысячи гривен.
Вещественные доказательства изъяты.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.
Ему грозит до 6 лет лишения свободы.
День обещает принести массу положительных эмоций. Звезды советуют провести его в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
Утренние облака в Харькове продержатся недолго, днем и вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
влажн.:
давл.:
ветер: