22.08.2018 12:47

Ночного грабителя харьковские полицейские задержали в течение часа (ФОТО)

Преступник недолго бегал с вырванной у мужчины сумкой.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, о происшествии в полицию сообщил 64-летний харьковчанин.

Мужчина рассказал, что около полуночи к нему на улице подошел неизвестный и вырвал сумку, в которой находился мобильный телефон.



Принятыми мерами сотрудники Основянского отдела полиции совместно с инспекторами патрульной полиции в течение часа задержали за совершение преступления 30-летнего ранее судимого мужчину.

Сумма материального ущерба, нанесенного потерпевшему, составила 3 тысячи гривен.



Вещественные доказательства изъяты.



По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Ему грозит до 6 лет лишения свободы.