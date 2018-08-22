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22.08.2018  12:47   

Ночного грабителя харьковские полицейские задержали в течение часа (ФОТО)

Преступник недолго бегал с вырванной у мужчины сумкой.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, о происшествии в полицию сообщил 64-летний харьковчанин.

Мужчина рассказал, что около полуночи к нему на улице подошел неизвестный и вырвал сумку, в которой находился мобильный телефон.

Принятыми мерами сотрудники Основянского отдела полиции совместно с инспекторами патрульной полиции в течение часа задержали за совершение преступления 30-летнего ранее судимого мужчину.

Сумма материального ущерба, нанесенного потерпевшему, составила 3 тысячи гривен.

Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  грабитель, харьков, задержание, час
 
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