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22.08.2018  13:17   

Массовая драка на Лопанской набережной, удар током и чудом спасшийся иностранец

«Центр экстренной медицинской помощи» подвел итог за сутки.


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Как сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», в 17 ч.  55 мин.  поступил вызов по поводу «Утопление», по адресу: пгт Печенеги, база отдыха. 

Прибыв на место происшествия бригада оказала помощь 35-летнему  гражданину Словакии, который чуть не утонул. 

 В Купянском районе пострадал мужчина 36 лет, который попал под удар током при работе на железнодорожных путях и получил ожоги различных участков тела.

В 00 ч.  53 мин.  поступил вызов по адресу: Лопанская набережная. 

Бригада Центра прибыла на место происшествия через 4 мин.  и оказала помощь группе людей с различными травмами, которые пострадавшие в результате массовой драки.
 Все пострадавшие были госпитализированы.

Впрочем, в пресс-службе ГУ Нацполиции опровергли эту информацию, заявив, что никакой массовой драки не было, а есть информация про трех человек. Никто в полицию с заявлениями не обращался.

Тэги:  сводка, происшествия, харьков, удар током, утопление, драка
 
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