Массовая драка на Лопанской набережной, удар током и чудом спасшийся иностранец

«Центр экстренной медицинской помощи» подвел итог за сутки.
Как сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», в 17 ч. 55 мин. поступил вызов по поводу «Утопление», по адресу: пгт Печенеги, база отдыха.
Прибыв на место происшествия бригада оказала помощь 35-летнему гражданину Словакии, который чуть не утонул.
В Купянском районе пострадал мужчина 36 лет, который попал под удар током при работе на железнодорожных путях и получил ожоги различных участков тела.
В 00 ч. 53 мин. поступил вызов по адресу: Лопанская набережная.
Бригада Центра прибыла на место происшествия через 4 мин. и оказала помощь группе людей с различными травмами, которые пострадавшие в результате массовой драки.
Все пострадавшие были госпитализированы.
Впрочем, в пресс-службе ГУ Нацполиции опровергли эту информацию, заявив, что никакой массовой драки не было, а есть информация про трех человек. Никто в полицию с заявлениями не обращался.
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Утренние облака в Харькове продержатся недолго, днем и вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
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