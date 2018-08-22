22.08.2018 13:17

Массовая драка на Лопанской набережной, удар током и чудом спасшийся иностранец

«Центр экстренной медицинской помощи» подвел итог за сутки.



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Как сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», в 17 ч. 55 мин. поступил вызов по поводу «Утопление», по адресу: пгт Печенеги, база отдыха.

Прибыв на место происшествия бригада оказала помощь 35-летнему гражданину Словакии, который чуть не утонул.

В Купянском районе пострадал мужчина 36 лет, который попал под удар током при работе на железнодорожных путях и получил ожоги различных участков тела.

В 00 ч. 53 мин. поступил вызов по адресу: Лопанская набережная.

Бригада Центра прибыла на место происшествия через 4 мин. и оказала помощь группе людей с различными травмами, которые пострадавшие в результате массовой драки.

Все пострадавшие были госпитализированы.

Впрочем, в пресс-службе ГУ Нацполиции опровергли эту информацию, заявив, что никакой массовой драки не было, а есть информация про трех человек. Никто в полицию с заявлениями не обращался.