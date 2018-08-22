22.08.2018 14:18

Зарево над Пушкинской: сегодня харьковские пожарные предотвратили масштабный пожар

Утром в центре Харькова вспыхнул чердак пятиэтажного дома.



kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС, сегодня утром на номер «101» поступило сообщение о пожаре в 5-этажном жилом доме на ул. Пушкинской, 67/69 города Харькова.

К месту происшествия были направлены 3 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и 2 автолестницы.

На момент прибытия спасателей в чердачном помещении горел строительный мусор и разный хлам.

Площадь пожара составила около 2 кв.м. Спасатели оперативно потушили огонь, не дав ему распространиться на жилые квартиры.



В 8:55 пожар был локализован, в 09:18 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Благодаря своевременному сообщению о пожаре, а также оперативным и профессиональным действиям спасателей удалось предотвратить масштабное распространение пламени.