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22.08.2018  14:18   

Зарево над Пушкинской: сегодня харьковские пожарные предотвратили масштабный пожар

Утром в центре Харькова вспыхнул чердак пятиэтажного дома.


kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС, сегодня утром на номер «101» поступило сообщение о пожаре в 5-этажном жилом доме на ул.  Пушкинской, 67/69 города Харькова.

 К месту происшествия были направлены 3 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и 2 автолестницы. 

На момент прибытия спасателей в чердачном помещении горел строительный мусор и разный хлам. 

Площадь пожара составила около 2 кв.м.  Спасатели оперативно потушили огонь, не дав ему распространиться на жилые квартиры.

 В 8:55 пожар был локализован, в 09:18 полностью ликвидирован. 

Причина возникновения пожара устанавливается. 

Благодаря своевременному сообщению о пожаре, а также оперативным и профессиональным действиям спасателей удалось предотвратить масштабное распространение пламени.

Источник:   ГУ ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  пожар, пушкинская, харьков
 
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