В Крыму осужден харьковчанин

Суд приговорил Александра Стешенко к двум годам колонии-поселения.
Как сообщает Украинская правда, Центральный районный суд Симферополя приговорил харьковчанина Александра Стешенко к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Стешенко признали виновным в поджоге дома российского муфтия Крыма Эмирали Аблаева.
Силовики утверждают, что в ходе следствия Стешенко полностью признал свою вину и ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства.
Отмечается, что поэтому уголовное преследование в отношении Стешенко в части совершения еще одного преступления (часть 2 статьи 282.1 УК России – создание экстремистского сообщества) прекращено в связи с деятельным раскаянием.
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