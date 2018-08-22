Главная Новости Криминал и происшествия В Крыму осужден харьковчанин
22.08.2018  16:17   

В Крыму осужден харьковчанин

Суд приговорил Александра Стешенко к двум годам колонии-поселения.


gordonua.com

Как сообщает Украинская правда, Центральный районный суд Симферополя приговорил харьковчанина Александра Стешенко к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Стешенко признали виновным в поджоге дома российского муфтия Крыма Эмирали Аблаева.

Силовики утверждают, что в ходе следствия Стешенко полностью признал свою вину и ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства.

Отмечается, что поэтому уголовное преследование в отношении Стешенко в части совершения еще одного преступления (часть 2 статьи 282.1 УК России – создание экстремистского сообщества) прекращено в связи с деятельным раскаянием.

Источник:   Украинская правда
 Тэги:  суд, харьков, крым
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.08 Криминал и происшествия Мужчина, который хотел продать харьковчанок в Камбоджу, предстанет перед судом 20.08 Власть Врач, убивший пациентку, не распознав острый инфаркт, предстанет перед судом 18.08 Власть Судья, который рассматривал дело против Геннадия Кернеса, подал в оставку из-за давления
 
 

Видео

Убил жену и пошёл стрелять под мэрию Харькова. Новые подробности
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 