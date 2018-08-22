22.08.2018 16:17

В Крыму осужден харьковчанин

Суд приговорил Александра Стешенко к двум годам колонии-поселения.



gordonua.com

Как сообщает Украинская правда, Центральный районный суд Симферополя приговорил харьковчанина Александра Стешенко к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.



Стешенко признали виновным в поджоге дома российского муфтия Крыма Эмирали Аблаева.



Силовики утверждают, что в ходе следствия Стешенко полностью признал свою вину и ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства.



Отмечается, что поэтому уголовное преследование в отношении Стешенко в части совершения еще одного преступления (часть 2 статьи 282.1 УК России – создание экстремистского сообщества) прекращено в связи с деятельным раскаянием.