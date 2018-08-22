22.08.2018 16:48

В Харькове введут полицию диалога и усилят патрули бронегруппами с автоматами

Наряды патрульной полиции Харькова будут усилены бронегруппами с автоматическим оружием. Об этом заявил замглавы Нацполиции в Харьковской области Александр Фацевич.



В Харькове введут полицию диалога и усилят патрули бронегруппами с автоматами



"Я дал поручение руководителю главного управления Национальной полиции в Харьковской области… и уже с сегодняшнего дня будут усилены наряды патрульной полиции бронегруппами, обеспеченными бронезащитой 4-го класса и автоматическим оружием. Они будут работать отдельно экипажами, будут реагировать на тяжкие и особо тяжкие преступления, в т.ч. преступления, связанные с применением оружия", - сказал Александр Фацевич, добавив, что постепенно бронегруппы будут введены по всей Украине.

В свою очередь начальник харьковского облуправления полиции Олег Бех подчеркнул, что в Харькове усиленные группы, в первую очередь, приступят к работе в Киевском, Шевченковском и Московском районах города.

"Основные районы, которые будут отрабатываться, Московский, Киевский и Шевченковский. Будет не менее, чем по две группы (на район - Ред.). Они будут прибывать именно в те места, где есть серьезная угроза жизни и здоровью граждан", - сказал Бех.

Также вслед за киевской полицией в Харькове также введут полицию диалога, которая работает на предупреждение столкновений и конфликтов в ходе массовых мероприятий.

"В Киеве уже начала работу диалоговая полиция. Она будет работать и в городе Харькове, чтобы на таких массовых мероприятиях мы имели возможность, прежде всего, работать с людьми. Надеюсь, что уже в начале следующего года она начнет работать", - подчеркнул Бех.

Отметим, в Киеве полиция диалога работает с ноября 2017 года.