На Безлюдовке в водоем «нырнул» красный Chery

Авария произошла утром 22 августа.
Сообщение о том, что в воде Безлюдовского водохранилища находится аввтомобиль, поступила в полицию около половины десятого утра.
На вызов выезжала группа быстрого реагирования патрульной полиции Харьковского ОП.
По предварительным данным, 20-летний харьковчанин, водители автомобиля Chery, не справился с управлением на песке, и его машину выбросило в воду. Водитель был трезвый.
В результате происшествия никто не пострадал.
Материал зарегистрирован в Журнале единого учета.
День обещает принести массу положительных эмоций. Звезды советуют провести его в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
Утренние облака в Харькове продержатся недолго, днем и вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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