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22.08.2018  18:29   

На Безлюдовке в водоем «нырнул» красный Chery

Авария произошла утром 22 августа.


// Нацполиция

Сообщение о том, что в воде Безлюдовского водохранилища находится аввтомобиль, поступила в полицию около половины десятого утра.

На вызов выезжала группа быстрого реагирования патрульной полиции Харьковского ОП.

По предварительным данным, 20-летний харьковчанин, водители автомобиля Chery, не справился с управлением на песке, и его машину выбросило в воду.  Водитель был трезвый.

В результате происшествия никто не пострадал.

Материал зарегистрирован в Журнале единого учета.

Тэги:  дтп, харьков
 
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