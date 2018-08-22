22.08.2018 18:29

На Безлюдовке в водоем «нырнул» красный Chery

Авария произошла утром 22 августа.



// Нацполиция

Сообщение о том, что в воде Безлюдовского водохранилища находится аввтомобиль, поступила в полицию около половины десятого утра.

На вызов выезжала группа быстрого реагирования патрульной полиции Харьковского ОП.

По предварительным данным, 20-летний харьковчанин, водители автомобиля Chery, не справился с управлением на песке, и его машину выбросило в воду. Водитель был трезвый.

В результате происшествия никто не пострадал.

Материал зарегистрирован в Журнале единого учета.