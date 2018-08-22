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22.08.2018  18:37   

На Алексеевке – ДТП с пострадавшим

Около пяти часов вечера 22 августа произошло ДТП на улице Ахсарова, 2.


// Патрульная полиция

Участниками происшествия стали автомобили Skoda и Hyundai, сообщили в патрульной полиции.

Медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля Hyundai.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия установит следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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