На Алексеевке – ДТП с пострадавшим

Около пяти часов вечера 22 августа произошло ДТП на улице Ахсарова, 2.
Участниками происшествия стали автомобили Skoda и Hyundai, сообщили в патрульной полиции.
Медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля Hyundai.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия установит следственно-оперативная группа.
День обещает принести массу положительных эмоций. Звезды советуют провести его в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
Утренние облака в Харькове продержатся недолго, днем и вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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