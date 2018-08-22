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22.08.2018  19:45   

8-летний внук обиделся на деда и сбежал

Мальчика разыскали и вернули домой правоохранители.


// Facebook

21 августа в Холодногорский отдел полиции обратился местный житель. Мужчина сообщил, что он вместе с 8-летним внуком находились в автомобиле. Во время разговора мальчик обиделся на родственника, вышел из автомобиля и скрылся.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские в течение часа разыскали его и вернули родителям. Мальчик спокойно играл на детской площадке. Никаких противоправных действий в отношении ребенка совершено не было.

Работники ювенальной превенции Холодногорского отдела полиции провели с семьей профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, полиция, харьков
 
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