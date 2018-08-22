8-летний внук обиделся на деда и сбежал

Мальчика разыскали и вернули домой правоохранители.
21 августа в Холодногорский отдел полиции обратился местный житель. Мужчина сообщил, что он вместе с 8-летним внуком находились в автомобиле. Во время разговора мальчик обиделся на родственника, вышел из автомобиля и скрылся.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские в течение часа разыскали его и вернули родителям. Мальчик спокойно играл на детской площадке. Никаких противоправных действий в отношении ребенка совершено не было.
Работники ювенальной превенции Холодногорского отдела полиции провели с семьей профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.
День обещает принести массу положительных эмоций. Звезды советуют провести его в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
Утренние облака в Харькове продержатся недолго, днем и вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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