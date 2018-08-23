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23.08.2018  09:16   

13-летние воспитанницы сбежали из дома семейного типа

Девушки оставили дом 20 августа. Полицейские нашли их у родственницы одной из беглянок.


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Девушки оставили дом семейного типа 20 августа. Полицейские нашли их у родственницы одной из беглянок.

Информацию о том, что две 13-летние воспитанницы покинули дом ребенка сообщила директор заведения.

На поиски несовершеннолетних был ориентирован весь личный состав харьковской полиции. Благодаря слаженному взаимодействию всех служб сотрудники сектора ювенальной превенции в течение нескольких часов установили местонахождение девушек. Свой поступок они объяснили нежеланием находиться в заведении.

Полицейские провели профилактическую беседу с директором и несовершеннолетними. Также работники ювенальной превенции сейчас устанавливают причины и обстоятельства, которые заставили девушек покинуть данное заведение.

 © Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/rozshuk/u-xarkovi-praczivniki-policziji-povernuli-dodomu-dvox-nepovnolitnix/

Девушки оставили дом семейного типа 20 августа. Полицейские нашли их у родственницы одной из беглянок.

Информацию о том, что две 13-летние воспитанницы покинули дом ребенка сообщила директор заведения.

На поиски несовершеннолетних был ориентирован весь личный состав харьковской полиции. Благодаря слаженному взаимодействию всех служб сотрудники сектора ювенальной превенции в течение нескольких часов установили местонахождение девушек. Свой поступок они объяснили нежеланием находиться в заведении.

Полицейские провели профилактическую беседу с директором и несовершеннолетними. Также работники ювенальной превенции сейчас устанавливают причины и обстоятельства, которые заставили девушек покинуть данное заведение.

 © Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/rozshuk/u-xarkovi-praczivniki-policziji-povernuli-dodomu-dvox-nepovnolitnixДевушки оставили дом семейного типа 20 августа. Полицейские нашли их у родственницы одной из беглянок.

Информацию о том, что две 13-летние воспитанницы покинули дом ребенка сообщила директор заведения.

На поиски несовершеннолетних был ориентирован весь личный состав харьковской полиции. Благодаря слаженному взаимодействию всех служб сотрудники сектора ювенальной превенции в течение нескольких часов установили местонахождение девушек. Свой поступок они объяснили нежеланием находиться в заведении.

Полицейские провели профилактическую беседу с директором и несовершеннолетними. Также работники ювенальной превенции сейчас устанавливают причины и обстоятельства, которые заставили девушек покинуть данное заведение.
 © Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/rozshuk/u-xarkovi-praczivniki-policziji-povernuli-dodomu-dvox-nepovnolitnix/

Информацию о том, что две 13-летние воспитанницы покинули дом, сообщила директор заведения.

На поиски несовершеннолетних был ориентирован весь личный состав харьковской полиции. Благодаря слаженному взаимодействию всех служб сотрудники сектора ювенальной превенции в течение нескольких часов установили местонахождение девушек. Свой поступок они объяснили нежеланием находиться в заведении.

Полицейские провели профилактическую беседу с директором и несовершеннолетними. Также работники ювенальной превенции сейчас устанавливают причины и обстоятельства, которые заставили девушек покинуть данное заведение.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, полиция, харьков
 
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