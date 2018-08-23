Главная Новости Криминал и происшествия Смертельное ДТП на Новгородской: Nissan сбил женщину с пятилетним ребенком
23.08.2018  09:13   

Смертельное ДТП на Новгородской: Nissan сбил женщину с пятилетним ребенком

В результате ДТП женщина погибла, ребенок травмирован.


// Facebook

Наезд произошел около половины восьмого вечера 22 августа на улице Новгородской, 58.

По предварительной информации водитель автомобиля "Nissan" совершил наезд на пешеходов - женщину и ребенка.

В результате ДТП от полученных травм женщина погибла на месте, а 5-летнюю девочку госпитализировала бригада скорой медицинской помощи.

Обстоятельства происшествия выяснит следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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