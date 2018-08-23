Смертельное ДТП на Новгородской: Nissan сбил женщину с пятилетним ребенком

В результате ДТП женщина погибла, ребенок травмирован.
Наезд произошел около половины восьмого вечера 22 августа на улице Новгородской, 58.
По предварительной информации водитель автомобиля "Nissan" совершил наезд на пешеходов - женщину и ребенка.
В результате ДТП от полученных травм женщина погибла на месте, а 5-летнюю девочку госпитализировала бригада скорой медицинской помощи.
Обстоятельства происшествия выяснит следственно-оперативная группа.
День нестандартных решений. Воспользуйтесь этим, чтобы посмотреть на привычные вещи под новым углом. Сами же дела обещают даваться легче обычного.
Туманное утро сменит солнечный день, небо все время будет ясным. Без осадков.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
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