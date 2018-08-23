Огненное зарево и взрывы всю ночь: под Харьковом горит цех по переработке пластика

Огонь тушили с пожарного поезда.
В с.Подворки (Дергачевский р-н, Харьковская обл.) всю ночь горел цех по переработке пластика, сообщает издание Status Quo.
По словам очевидцев, в пять часов утра 23 августа пожар еще не был потушен.
Местные жители всю ночь слышали взрывы.
«Огонь тушили с пожарного поезда, так как эти склады расположены рядом с железной дорогой», - сообщил очевидец.
День нестандартных решений. Воспользуйтесь этим, чтобы посмотреть на привычные вещи под новым углом. Сами же дела обещают даваться легче обычного.
Туманное утро сменит солнечный день, небо все время будет ясным. Без осадков.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
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