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23.08.2018  09:27   

Огненное зарево и взрывы всю ночь: под Харьковом горит цех по переработке пластика

Огонь тушили с пожарного поезда.


// sq.com.ua

​В с.Подворки (Дергачевский р-н, Харьковская обл.) всю ночь горел цех по переработке пластика, сообщает издание Status Quo.

По словам очевидцев, в пять часов утра 23 августа пожар еще не был потушен.

Местные жители всю ночь слышали взрывы.

«Огонь тушили с пожарного поезда, так как эти склады расположены рядом с железной дорогой», - сообщил очевидец.

Тэги:  пожар, харьков
 
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