23.08.2018 09:27

Огненное зарево и взрывы всю ночь: под Харьковом горит цех по переработке пластика

Огонь тушили с пожарного поезда.



// sq.com.ua

​В с.Подворки (Дергачевский р-н, Харьковская обл.) всю ночь горел цех по переработке пластика, сообщает издание Status Quo.

По словам очевидцев, в пять часов утра 23 августа пожар еще не был потушен.

Местные жители всю ночь слышали взрывы.

«Огонь тушили с пожарного поезда, так как эти склады расположены рядом с железной дорогой», - сообщил очевидец.