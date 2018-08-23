Наемный строитель обокрал хозяина

Работники Богодуховского отдела полиции разоблачили в совершении преступления 38-летнего жителя района.
В полицию обратился житель города Богодухов. Заявитель сообщил о том, что у него пропал телефон, который тот оставил во дворе собственного домовладения.
Участковые разоблачили в совершении уголовного преступления 38-летнего жителя села Губаревка. Как выяснилось, злоумышленник помогал пострадавшему класть кирпич. И увидев «бесхозный» телефон, забрал его себе.
Следователем Богодуховского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
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Туманное утро сменит солнечный день, небо все время будет ясным. Без осадков.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
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