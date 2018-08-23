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23.08.2018  10:01   

Наемный строитель обокрал хозяина

Работники Богодуховского отдела полиции разоблачили в совершении преступления 38-летнего жителя района.


// Нацполиция

В полицию обратился житель города Богодухов. Заявитель сообщил о том, что у него пропал телефон, который тот оставил во дворе собственного домовладения.

Участковые разоблачили в совершении уголовного преступления 38-летнего жителя села Губаревка. Как выяснилось, злоумышленник помогал пострадавшему класть кирпич. И увидев «бесхозный» телефон, забрал его себе.

Следователем Богодуховского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

 

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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